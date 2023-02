Provvedimento “sblocca bonus”, la Regione acquisterà i crediti del bonus 110%

Un’importantissima novità in materia di 110%,(ecobonus, sismabonus e 50%) arriva da Palermo. La Regione Sicilia, integrando quello che già fanno gli Istituti di Credito e Posteitaliane, acquisterà dai privati i crediti del bonus 110% andando a compensare con le tasse dovute allo Stato. Una straordinaria notizia comunicata dagli onorevoli Ignazio Abbate e Carmelo Pace che hanno seguito l’iter arrivato ora agli uffici del tesoro che in poco tempo emaneranno il provvedimento. “Accogliendo le richieste di migliaia di siciliani che sono rimasti con le case sventrate, ponteggi montati e lavori in corso interminabili – commenta l’Onorevole Abbate – abbiamo studiato questo provvedimento che darà una boccata d’ossigeno all’economia e permetterà di completare tanti lavori lasciati incompleti. I soldi erogati ai cittadini verranno “scontati” da quelli che annualmente la Regione Sicilia deve allo stato. Basti pensare che solo di imposte per il personale versiamo a Roma oltre 200 milioni di euro all’anno. Addirittura affidare il credito alla Regione sarà conveniente perché l’Ente Regione non andrà a guadagnare sulle pratiche accolte e quindi erogherà il totale del credito richiesto. Il provvedimento sarà valido sia per lavori già iniziati sia per nuove pratiche presentate in base alle tempistiche contenute nel decreto statale. Nei prossimi giorni sarà mia cura comunicare le modalità di adesione al provvedimento”.

