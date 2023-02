Sanremo. Don Fortunato Di Noto scrive a Mr. Rain

“Ho scritto a Mr. Rain. Poche parole, senza nessuna pretesa di ricevere una risposta. L’ho ringraziato per aver portato i bambini a Sanremo. Per aver gridato con questo testo che ‘chi chiede aiuto’ è un supereroe, perché chi grida di voler essere aiutato, squarcia gli schemi dell’individualismo e del ‘basto a me stesso’. Gli ho detto che tutta la mia vita l’ho dedicata a chi chiede aiuto cercando di dare aiuto con Meter. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo bisogno dell’altro, soprattutto quando siamo nella sofferenza e nel dolore. La voce dei bambini mi rappresenta la voce di tanti bambini, di quelli che ho conosciuto e di quelli che vorrei incontrare per dirgli: non siete soli.

La pioggia mi ha ricordato le lacrime che sono anche un dono, apparentemente, manifestano un male, ma ci ricordano il bene di volare insieme.

L’ho benedetto e credo che non respinga questo dire bene di lui.”

Il messaggio è stato inviato a Mr. Rain da parte di don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter: “ sono stato molto colpito dal testo e dalla melodia della canzone una magia sinfonica – dichiara don Fortunato – e il gruppo di bambini a Sanremo ha fatto la differenza. Se una canzone può aiutare chi è solo, chi soffre, chi è nel dolore, chi ha e trova il coraggio di chiedere aiuto e volare insieme, la canterò e fare cantare.

Quando le canzoni ci fanno sperare e agire, senza individualismo per chi è nel dolore e la sofferenza, tutti dentro la stessa barca“.