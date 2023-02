Maltempo negli iblei, Assenza(FdI): “Bene il sopralluogo di Schifani”

«Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, per avere accolto tempestivamente il mio appello visitando, insieme al dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina, le aree del Ragusano colpite dal ciclone Mediterraneo. Un sopralluogo indispensabile per constatare personalmente la gravità dei danni e concertare insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali misure urgenti per gli interventi di ripristino e di ristoro per privati e aziende». Lo afferma il deputato regionale Giorgio Assenza (Fratelli d’Italia), aggiungendo: «In questi giorni la prefettura, le amministrazioni comunali, la protezione civile, i vigli del fuoco, tutte le forze dell’ordine e i volontari hanno dimostrato per l’ennesima volta professionalità, impegno e abnegazione. Siamo certi certi che il governo regionale metterà in campo con urgenza tutti gli interventi possibili di sostegno economico per tutti coloro che sono stati colpiti da questa eccezionale ondata di maltempo».

Salva