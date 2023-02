Schifani nel ragusano dopo i danni causati dal maltempo

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con il capo della protezione civile regionale, dott. Salvo Cocina, ha sorvolato stamane le aree iblee colpite dal maltempo, causato dal ciclone mediterraneo “Helios”.

Dopo il sorvolo dei luoghi alluvionati, il Presidente ha incontrato a Comiso i sindaci delle città iblee, presenti anche i deputati regionali.

L’incontro in Municipio a Comiso ha permesso al presidente di ascoltare le richieste dei Sindaci visti gli ingenti danni che si sono registrati nel territorio.

«La nostra presenza – afferma Schifani – qui è un modo per dimostrare la vicinanza mia personale e del governo regionale a questi territori duramente colpiti dal maltempo, ma è anche un modo per ringraziare i sindaci e i prefetti che sono sempre in prima linea. Vi assicuro che il nostro impegno non mancherà. Come abbiamo già anticipato, in settimana dichiareremo lo stato di crisi. Ma dobbiamo correre. Insieme alla Protezione civile regionale, che ringrazio, interverremo immediatamente sulla base dei suggerimenti delle autorità locali per risolvere le necessità più urgenti. Utilizzeremo i fondi regionali e chiederemo anche di poter attingere a quelli extra regionali»,

La visita del presidente è iniziata da Ragusa, e perseguita a Siracusa e Catania per osservare personalmente lo scempio che si è determinato a causa di questa ondata anomala di maltempo.

