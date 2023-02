Maltempo. Buscemi: La politica faccia per una volta la politica

“La politica faccia la politica. La nostra provincia è stata devastata dal maltempo. Mi attendo che la deputazione regionale della nostra area formi un fronte comune, magari con i colleghi delle altre aree della Sicilia sudorientale, per sollecitare la Giunta siciliana a proclamare lo stato di calamità e a prevedere provvidenze specifiche e mirate. E, per favore, non si faccia come con il ciclone Athos, che imperversò nel lontano 2012, perché, a distanza di dieci anni, ancora c’è chi attende di percepire i rimborsi. Dieci anni, un’eternità per un’attività produttiva. Ecco perché chiediamo che la politica faccia la politica”. E’ quanto afferma Saverio Buscemi della lista De Luca sindaco di Sicilia che si dice preoccupato per la portata dei danni causati dal passaggio di Medicane. “Abbiamo preso atto, in queste ore – ancora Buscemi – delle richieste di aiuto provenienti da varie categorie produttive, soprattutto dal comparto agricolo, che per il nostro territorio costituisce uno dei motori trainanti dell’economia. Non possiamo girare il viso dall’altra parte e, soprattutto, non possiamo pensare che la questione possa essere liquidata con un “farò”, “mi attiverò”, “mi impegnerò”. Non bastano le solite promesse. Occorre un’azione concreta e immediata. I danni sono qui, adesso. Le risposte devono essere altrettanto celeri. Una mazzata incredibile per il nostro territorio che stava cercando di risollevarsi dopo i problemi dovuti alla pandemia. E’ essenziale che si comprenda come non si debba frapporre ulteriore tempo in mezzo e che si proceda lungo la direzione da tutti auspicata”.

