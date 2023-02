Chiavola(PD Ragusa): “Emendamento pulizia alvei e canali fluviali”

“Alla luce della gravità dei fatti che si è verificata in queste ultime 48 ore anche sul nostro territorio comunale, abbiamo presentato un emendamento al Bilancio in cui chiediamo somme specifiche per la realizzazione di alcuni interventi routinari che, purtroppo, come abbiamo potuto appurare, non essendo attuati, mettono seriamente a repentaglio l’incolumità dei nostri concittadini”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, che si sofferma, nello specifico, sulla situazione incresciosa verificatasi a Punta Braccetto, nella parte di territorio che è di competenza del Comune di Ragusa. “Purtroppo – continua Chiavola – è di fondamentale importanza la pulizia costante degli alvei e dei canali fluviali. Ecco perché abbiamo chiesto di impegnare una somma pari a 300mila euro in forma costante e permanente nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. Non possiamo fare finta che in queste ultime ore non sia accaduto nulla. E, per questo motivo, sollecitiamo gli interventi specifici del Comune affinché, appostando queste risorse economiche, si possa dire che, finalmente, si procederà nella maniera più adeguata a tutela della salute dei nostri concittadini. Da quel che ci risulta, è dal 2017 (a meno che l’Amministrazione attuale non ci dica che si è proceduto in tal senso in un’altra data più recente) che non si effettuava una pulizia dell’alveo fluviale a Punta Braccetto. Significa che sono trascorsi oltre cinque anni. E così non può andare”.

