La Terra Barocca si presenta alla 43^ edizione Bit di Milano

Anche la “Terra Barocca” sarà presente alla 43° edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ospite degli spazi della Regione Siciliana. La Dmo “Enjoy Barocco – sicilian experience”, che rende unica destinazione turistica i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, tutti ricadenti nell’area del GAL Terra Barocca, si presenta ufficialmente all’interno del palinsesto della Regione, con l’appuntamento programmato per il prossimo 14 febbraio alle ore 11,30. L’unione di questi cinque Comuni, assieme al partenariato con più di 70 soggetti del settore ricettivo e turistico, con capofila l’agenzia di comunicazione ed eventi MediaLive, rappresenta la forza promotrice che mira al rilancio della fruizione di questo lembo della Sicilia. “Enjoy Barocco” approda dunque alla BIT di Milano presentando le peculiarità della “Terra Barocca”, il suo mare bandiera blu, le bellissime spiagge di sabbia finissima, le sue campagne, i suoi monumenti, alcuni dei quali patrimonio dell’Umanità, i suoi prodotti tipici d’eccellenza, l’agricoltura di qualità, ma anche un’offerta culturale di primo piano. Qui il bello si unisce al buono e la tradizione gastronomica diventa un’altra imperdibile protagonista del territorio. Tutti tasselli che insieme formano un solo itinerario turistico, frutto di un processo partecipato per promuovere la destinazione e per contribuire al rilancio del turismo e della competitività produttiva di quest’area della Sicilia, in una visione sostenibile che consente ai diversi operatori di presentarsi sul mercato turistico in modo organizzato ed efficiente. E per questa speciale occasione “Enjoy Barocco” presenterà in anteprima il video realizzato da “Lonely Planet” che racconta la destinazione turistica attraverso un percorso da effettuare in 48 ore. Un format di successo che la più famosa guida turistica al mondo narra con immagini suggestive e testimonial d’eccezione. Un taglio moderno, coinvolgente e social per narrare in maniera accattivante i territori di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, cinque comuni ma una unica realtà attraversata da una forte identità che tramite arte, cultura, folklore, cibo, natura, mare e calorosa accoglienza, si presenta al visitatore come “Terra Barocca”, meravigliosa destinazione turistica. All’incontro con giornalisti, viaggiatori e operatori del settore interverranno il rappresentante della Dmo, Carmelo Saccone, il docente dell’Università di Catania, Marco Platania (tra l’altro coordinatore del gruppo di progettazione del masterplan turistico della destinazione Enjoy Barocco), il direttore del GAL Terra Barocca, Salvatore Occhipinti e il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro.

