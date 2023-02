Al Centro sociale di Frigintini serata sul libro di Pisana

Altra tappa per il libro di Domenico Pisana, “Credo nel Dio di Gesù Cristo – La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell’uomo contemporaneo, Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo”, edito dalle Edizioni Segno di Udine.

Dopo la presentazione a Rosolini, l’incontro di Avola nella Parrocchia Santa Maria di Gesù, e le presentazioni nel Santuario della Madonna delle Grazie e nella Chiesa di San Giorgio di Modica, giovedì 16 febbraio, alle ore 18.00, è in programma a Modica un ulteriore appuntamento. Ad organizzare la serata è il Centro sociale di Frigintini, in collaborazione con il parroco della Chiesa Sacra Famiglia, Don Sergio Boccadifuoco.

Relatore sarà il teologo Carmelo La Porta, docente di religione dell’Istituto “Galilei Ferraris” di Ragusa, mentre Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, modererà l’incontro. La prof.ssa Silvana Cicero accompagnerà la presentazione con la lettura di alcuni dialoghi del volume.

“Ringrazio il Centro Sociale di Frigintini e la comunità parrocchiale della Sacra Famiglia – dichiara Domenico Pisana – per l’opportunità che mi offrono di parlare di questo testo uscito lo scorso maggio, ove ricorrendo ad un dialogo immaginario tra due personaggi simbolici – Miscredenzio (il non credente o il credente dubbioso o superficiale) e Teofilo (dal greco, “l’amico di Dio”) cerco, leggendo gli accadimenti della mia vita, di dare testimonianza della fede cristiana su tante questioni come il tema dell’esistenza di Dio, il problema del male, il rapporto tra fede e scienza, l’identità umana e divina di Gesù, il quale non è una tra le tante divinità religiose, ma il figlio di Dio, morto e risorto; Lui è la bellezza fatta storia, e ci invita a fare una professione di bellezza.

Oggi, spesso, siamo distratti da tante parole e molteplici discorsi. Se penso – prosegue Pisana – che il contrario di “distratti” è “attratti”, la domanda che mi sono posto con questo libro è stata la seguente: in questo nostro tempo ove c’è indifferenza per Gesù, o tutto al più una lettura che lo riduce solo a livello di un grande personaggio sociale e maestro della storia, che cosa può attrarre l’uomo, le donne, i giovani, la famiglia, cosa può suscitare curiosità, cosa può intercettare quelle domande di vero, bello e buono che ognuno ha dentro di sé, cosa può riaccendere la curiosità per Gesù? Sicuramente la testimonianza di credenti che vedono in Lui il Salvatore del mondo, il crocifisso che può cambiarti la vita e che può diventare “valore di attrazione” per testimoniare la dimensione pubblica di una fede da incarnare in tutti i campi dell’esistenza umana, così da contribuire a formare “l’uomo sociale”, l’ uomo, cioè, che non vive la fede solo all’interno della chiesa, ma che sa leggere e incarnarsi criticamente in tutte le dimensioni storiche della società (politica, economia, lavoro, cultura, ambiente, carità, solidarietà, etc..) testimoniando il vangelo e determinando l’esodo dalla distrazione all’attrazione verso il bene comune e l’amore del prossimo”.

