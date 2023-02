Sabato scuole chiuse a Chiaramonte Gulfi

Preso atto che il Servizio Regionale di Protezione civile, seppur ha declassato la pericolosità degli eventi atmosferici per giorno 11 febbraio ha suggerito lo stato di allerta, vista l’instabilità meteo in atto. Ritenuto di conseguenza disporre – a tutela della pubblica incolumità, al fine di accertare eventuali situazioni di pericolo ancora in atto, con intervento dei tecnici preposti ai sopralluoghi, sia alle strutture scolastiche, alla viabilità e alle altre strutture pubbliche – la chiusura, delle scuole di ogni ordine e grado, del Cimitero comunale, degli impianti sportivi e dei Giardini comunali per il giorno 11 febbraio . Ritenuto altresì vietare in modo assoluto l’attraversamento dei corsi d’acqua su tutto il territorio comunale , dispone con ordinanza n. 40 di oggi pomeriggio per il giorno 11 febbraio 2023 la chiusura delle scuole di ogni ordine grado del territorio comunale, del Cimitero comunale, degli impianti sportivi e dei Giardini comunali. Vietare in modo assoluto l’attraversamento di tutti i ruscelli che ricadono sul territorio comunale. Copia dell’ordinanza è stata inviata alla Protezione Civile Regionale ed al Prefetto di Ragusa.

Conferma con circolare dalla dirigente scolastica .

Salva