Comiso, uomo in balìa dell’acqua e in ipotermia salvato

A Comiso, un uomo bloccato in auto dopo essere sceso per non farsi trascinare dalla corrente, si è aggrappato ad una ringhiera in attesa dei soccorsi. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria e di Ragusa lo hanno tratto in salvo con l’acqua che ricopriva le gambe ed in stato di ipotermia, ed affidato quindi alle cure dei sanitari Sempre a Comiso sono ste tratte in salvo altre due persone che non potevano uscire dalla propria abitazione a causa dell’acqua alta che si infiltrava all’interno.

Numerosi gli interventi per allagamenti, alberi divelti, cartelloni pubblicitari, in via Sorda Sampieri a Modica personale del distaccamento è intervenuto per un incendio che ha coinvolto i suppellettili depositati nello scantinato di un’ abitazione.

Salva