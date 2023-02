Vertenza SPM. Nessun incontro convocato. Si va verso lo sciopero

Vertenza Servizi per Modica. Nessun incontro convocato. Si va verso lo sciopero Nunzio Fernandez, segretario generale della F.P. CGIL di Ragusa, e Salvatore Terranova, della Camera del lavoro di Modica, evidenziano come sulla vertenza in atto nessun incontro è stato calendarizzato, nonostante la richiesta di effettuare le procedure di raffreddamento al fine di poter iniziare il confronto sulle problematiche più volte evidenziate: il mancato trasferimento dei lavoratori dalla partecipata in liquidazione alle due società all’uopo costituite e i ritardi nei pagamenti dei salari che sono pari a quattro mensilità.

Nel caso in cui non dovesse essere convocato l’incontro, sostengono i due sindacalisti, i lavoratori sì asterranno dal lavoro domani, fermo restando che saranno garantiti i servizi essenziali, quand‘anche ad oggi non sussiste alcun accordo tra le parti.

Salva