Ragusa. Si ritrovano dopo 40anni ex allievi scuola Hodierna

Cosa c’è di meglio di un momento conviviale per ricordare i bei tempi andati, soprattutto se questi tempi erano stati vissuti dietro un banco? E’ quello che hanno fatto gli ex allievi della terza E dell’allora scuola media Gian Battista Hodierna che si sono ritrovati in un noto locale di Ragusa per celebrare quel periodo, era il 1981, definito giustamente ruggente. Ma non solo. Gli studenti di un tempo hanno chiesto e ottenuto che a questo momento celebrativo fossero presenti anche i docenti di allora. E, in effetti, hanno partecipato i professori Salvina Tidona Flaccavento (inglese), Giovanna Leggio Catra (matematica) e Paolo Randone (italiano). Numerosi gli aneddoti che, a distanza di oltre 40 anni, sono stati rivissuti dal gruppo di studenti che tra momenti di gioia e di riflessione hanno così voluto ripercorrere la storia di quel periodo davvero indimenticabile. Gli ex alunni presenti alla conviviale sono: Francesco Guastella, Mario Chiavola, Simona Avila, Giancarlo Lo Presti, Rita Distefano, Clara Cutraro, Marcello Dipasquale, Loredana Pulici, Salvatore Bellina, Teresa Cascone, Salvatore Magno, Gaudenzio Occhipinti, Gianni Leggio, Pino Firrincieli, Vincenzo Campo, Salvatore Licitra, Natale Guastella e Concetto Calabrese.

