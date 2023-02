Un ostello a Ragusa per gli studenti universitari

A seguito della delibera G.M. n.65 del 07 febbraio 2023, il settore Sviluppo Economico ha approvato le linee guida per l’assegnazione dell’immobile di via S. Vito, a titolo di comodato, al fine di realizzare un ostello.

L’obiettivo è quello di creare un servizio per tutti gli studenti universitari fuori sede, che, sulla base dei dati forniti dalle segreterie universitari, sono pari a 817.

A carico del comodatario viene infatti previsto di riservare, durante tutto l’anno accademico, il 70% dei posti letti a studenti universitari e di prevedere un collegamento dall’ostello alla sede universitaria di Ragusa Ibla. È stata prevista anche una tariffa massima per l’alloggio, riservata proprio agli studenti universitari.

“Come avvenuto ad esempio per l’ex City, questo atto deliberativo – dichiara la vicesindaca Giovanna Licitra – si inserisce nella strategia dell’Amministrazione di assegnare beni immobili, inutilizzati ma dal grande potenziale, a terzi. L’obiettivo è di incentivare la presenza in loco degli studenti universitari, con tutti i risvolti favorevoli in termini economici e sociali, mettendo a disposizione una sede per il pernotto ed il relativo servizio di trasporto ad un costo contenuto”.

Nei prossimi giorni il Settore Sviluppo Economico adotterà un apposito avviso pubblico.

Per ulteriori informazioni, si comunica che la responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Ienco del Settore sviluppo Economico (email: m.ienco@comune.ragusa.it – tel. 0932676406).

