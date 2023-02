Naturosa Bike & Co. Ragusa in gara in provincia di Taranto

Naturosa Bike & Co. Ragusa pronta, di nuovo, a scendere in pista. In particolare, con la partecipazione al primo circuito giovanile di mountain bike del Sud Italia promosso da Xco Borbonica cup. Il primo appuntamento è quello di domenica 12 febbraio che si terrà a Laterza, in provincia di Taranto. Quindi, ci saranno la gara del 19 marzo a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, quella del 14 maggio a Eboli, nel Salernitano, e quindi l’ultimo impegno del 25 giugno a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza. “Una grande sfida per tutto il nostro sodalizio – afferma il presidente Giuseppe Nascondiglio – che, però, si prepara da settimane per affrontare iniziative del genere e che, quindi, cercherà di non farsi trovare impreparato”. Questi gli atleti della pattuglia ragusana che prenderanno parte alla prima competizione: Erika Boscarino, Giovanni Distefano, Alessia Micieli, Anastasia Micieli, Gabriele Spata, Flavio Schembari, Giorgio Camillieri, Gioele La Guardia, Leonardo Tumino, Giada Nascondiglio, Nicolas Tumino. “I ragazzi – continua Nascondiglio – si sono preparati con molta dedizione e cura in vista della nuova stagione e, quindi, anche con riferimento all’appuntamento in questione. Non intendono lasciare alcunché di intentato e puntano a mettersi in luce com’è giusto che sia per un gruppo che intende fare fruttare tutto il lavoro svolto con abnegazione nell’ultimo periodo. In questo senso, fondamentale anche il supporto che arriva dallo staff tecnico”.

Salva