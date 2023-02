Calcio . Il Santa Croce cerca la salvezza contro il Palazzolo

Sabato pomeriggio si ritorna a giocare al Kennedy per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Una gara difficilissima attende il Santa Croce calcio che affronterà il Palazzolo Acreide in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La squadra di Gaetano Lucenti è chiamata a riscattarsi dopo la maldestra caduta contro la Jonica e avrà modo di farlo contro l’undici gialloverde palazzolesese che attualmente occupa la penultima posizione in classifica a un solo punto di distacco del fanalino di coda Virtus Ispica. Anche i biancazzurri di casa non sono posizionati tanto bene in graduatoria e per tali motivi, la posta in palio sarà pesante per entrambe le compagini. La squadra di Lucenti in settimana ha cercato di metabolizzare la sconfitta di domenica scorsa, analizzando la gara nei minimi dettagli, per comprendere l’entità degli errori commessi. Mister Lucenti ha lamentato la solita imprecisione sotto rete e ha esortato gli avanti biancazzurri a essere più cinici e ad attaccare la porta. La settimana di lavoro, comunque, è stata molto tranquilla e la squadra, nonostante, il maltempo si è potuta allenare con continuità. Mister Lucenti lamenta la presenza di qualche acciaccato che dopo la gara contro la Jonica ha lamentato dei fastidi muscolari, ma, è molto fiducioso di poter avere per sabato tutto il gruppo a disposizione.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00, a dirigere la contesa sarà il signor Alfonso Aquilina della sezione arbitrale di Agrigento che sarà assistito dai signori Trefiletti della sezione arbitrale di Acireale e Conticello della sezione arbitrale di Catania.

