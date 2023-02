L’Olympia onora la storia del basket a Comiso. Riconoscimenti

Prosegue l’iniziativa dell’Olympia finalizzata ad onorare la storia della pallacanestro a Comiso. Domenica 12 febbraio p.v., in occasione del derby tra MULTIPRESTITO COMISO e VIRTUS RAGUSA (gara valevole quale prima giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C Silver), saranno consegnati riconoscimenti sportivi ad altri due personaggi che hanno dato lustro al basket comisano. Si tratta del prof. Giuseppe Salafia e del prof. Francesco “Ciccio” Recupido.

Il prof. Recupido, ragusano, classe 1938 play maker, inizia a giocare a basket nel 1950 nelle giovanili della Virtus Ragusa. Dal 1958 al 1961 frequenta l’Isef di Roma e dopo gli studi rientra a Ragusa dove insegna al Liceo Scientifico e allena sia i giovani che la prima squadra della Virtus arrivando a disputare il campionato di A2. Per ben tre volte ha allenato a Comiso la prima nella Diana ‘67-’68 (Campionato di Serie C Nazionale oggi B1), poi nell’Ardens ‘75-’76 e la terza volta tra la fine degli anni ‘70 e inizio ‘80 quando ancora si giocava esclusivamente nella palestra di via Spallanzani, prima ancora dunque della nascita del Paladavolos. Poi torna a Ragusa per allenare l’Ancione e la Cestistica femminile. Chiude la carriera allenando i giovani della Trinità e del Basket Club Ragusa.

Il prof. Salafia, comisano anche se non di nascita, classe 1944 ala alta, è stato tra i protagonisti della storia del basket a Comiso tra gli anni ‘60 e ‘80. Dal 1960 al 1973, iscritto nelle file del C.S. Diana Comiso, gioca in serie B – C e D ne diventa capitano e poi allenatore e dirigente. Dal 1973 al 1974 è allenatore della società Ardens che viene promossa in serie D e nel 1983 entra nella dirigenza della società pallacanestro Pro Loco Comiso. Nel 1985 è tra i soci fondatori e direttore tecnico per il primo anno dell’Olympia Basket sotto la presidenza del dott. Vincenzo Amato. E’ stato insegnante di Discipline Plastiche presso l’Istituto Statale d’Arte di Comiso.

“Siamo di fronte – afferma il presidente onorario Vincenzo Amato – ad altri due grandi personaggi che hanno lasciato un solco profondo nella storia di questo sport a Comiso. Il prof. Recupido a mio avviso è stato il padre del basket ibleo e non solo. Molto serio e preparato, ha portato a Comiso un nuovo modo di giocare con schemi e difese lungimiranti. Io stesso l’ho avuto come allenatore e grazie a lui ho avuto grossi miglioramenti e la possibilità di giocare in prima squadra da titolare a 17 anni con risultati apprezzabili che qualcuno ancora oggi ricorda”.

“I professori Recupido e Salafia – aggiunge il presidente Roberto Biscotto – meritano senza dubbio di essere annoverati tra le personalità che hanno dato un contributo fondamentale alla crescita del basket a Comiso. Con il prof. Recupido, in particolare, premiamo per la prima volta una personalità non di Comiso ma che ha dato un contributo importante alla pallacanestro comisana e di questo tutta la società ne è onorata”.

La cerimonia di consegna delle targhe si svolgerà durante la partita il cui inizio è previsto per le ore 18:00, alla presenza del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e dell’assessore allo sport Dante Di Trapani.

