Ragusa. Un’infanzia in cerca del suo futuro Criticità e sviluppi

Sabato 11 febbraio 2023, nella sala convegni dell’assessorato Sviluppo Economico, presso la Zona artigianale in via On. Corrado Di Quattro, a partire dalle ore 8.30 si svolgerà un seminario sul tema “Un’infanzia in cerca del suo futuro – Criticità e possibili sviluppi del Sistema Integrato 0-6”. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Ragusa sarà aperta, alle 9, dagli interventi del sindaco Peppe Cassì e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Iacono che porgeranno i saluti dell’amministrazione agli intervenuti. Il seminario vedrà gli interventi di Giusi Messina, referente del Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia Sicilia, Antonia Labonia, presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia che tratterà il tema “Le bambine e i bambini soggetti di diritto all’educazione: tra utopia e realtà”, Moira Sannipoli, Docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università di Perugia che interverrà su “Lo 0-6 tra spaesamenti e orizzonti possibili”. Al termine degli interventi è previsto un dibattito e dei gruppi di lavoro.

