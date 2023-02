Meteo, allerta rossa: anche venerdì negli iblei scuole chiuse

È stato diramato il nuovo avviso meteo dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in cui si comunica che anche per la giornata di domani, venerdì 10, il Livello di Allerta Meteo segna di rosso per la zona iblea. In vigore, quindi, fino al permanere dello stato di allerta le misure assunte con l’ordinanza sindacale di ieri per tutta la provincia di Ragusa, con la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, del campo sportivo e degli impianti sportivi pubblici, dei parchi e giardini comunali, delle aree mercatali, del cimitero.

Le istituzioni rinnovano l’invito alla cittadinanza di evitare gli spostamenti se non necessari e di prestare la massima attenzione, evitando di sostare in aree aperte con presenze di alberi o palificazione elettrica, di non esporsi a situazioni di rischio lungo le coste e in prossimità di corsi d’acqua, ponti, passaggi e di mantenere condotte prudenti e adottare tutte le precauzioni e cautele necessarie del caso

