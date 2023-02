Giappone. Eruzione violenta del vulcano Sakurajima

Il vulcano Sakurajima, uno dei più attivi e pericolosi dei 110 che conta il Giappone, è esploso mercoledì, secondo l’Agenzia meteorologica (JMA) del paese asiatico. Data la potenza e la durata che l’eruzione potrebbe continuare ad avere, l’Agenzia ha ordinato l’evacuazione immediata delle aree limitrofe al vulcano. Situato sull’isola di Kyushu, nella prefettura di Kagoshima, il colosso Sakurajima, da 24 ore sta lanciando materiali piroclastici (in questo caso sono definite bombe vulcaniche) a più di due chilometri di distanza, oltre a fumo, lapilli, lava e gas. In queste ore è stato lanciato il massimo livello di allerta, da 3 a 5, per la prima volta nella storia di questo vulcano, in cui si sottolinea l’urgenza dell’evacuazione e invitando la popolazione a fare attenzione ai corpi volanti espulsi dal cratere centrale. Sono circa 600 le persone che vivono a ridosso del vulcano. Finora non sono stati emessi rapporti ufficiali che facciano riferimento a morti o feriti.

