Finanziaria ARS. Importanti emendamenti per gli iblei

Continua all’ARS la maratona per l’esame della legge Finanziaria della Regione Siciliana. Sono stati conseguiti risultati importanti per la provincia di Ragusa. “In particolare è stato riconfermato il finanziamento della legge speciale su Ibla e sono stati approvati due emendamenti che hanno evitato che la provincia di Ragusa rimanesse esclusa da risorse. E si prevedono somme per il ristoro dei danni subiti dai comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2021, erano stati esclusi i comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Acate, Ispica, Scicli e Vittoria, nonostante ne avessero pieno diritto ad accedervi. E’ stato possibile ampliare la platea dei comuni beneficiari e inserire i sette comuni parimenti danneggiati. Altro emendamento, invece, ha riguardato il fondo previsto dalla Commissione Bilancio per i siti UNESCO. E’ stato ottenuto che questo limite ingiustificato venisse cassato consentendo così anche a questi comuni di partecipare alla ripartizione dei fondi dedicati ai siti UNESCO”.

