Ragusa. Cerimonia in Prefettura per il “Giorno del ricordo”

Il prossimo 10 febbraio nei Saloni di rappresentanza della Prefettura di Ragusa, si svolgerà la consueta cerimonia commemorativa in occasione del “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe dell’esodo giuliano – dalmata.

L’evento, promosso dal Prefetto Giuseppe Ranieri nella consapevolezza dell’importanza necessaria che riveste la divulgazione della conoscenza di questi drammatici fatti storici, rappresentata un significativo momento di riflessione condiviso sulla tragedia che nel secolo scorso colpì migliaia di concittadini italiani.

Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare: il Vescovo della Diocesi di Ragusa, l’intera Deputazione Regionale e Nazionale rappresentativa di questo territorio, il Procuratore della Repubblica, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Ragusa, il Commissario del Libero Consorzio, il Comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Presidente del Tribunale.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti ed una rappresentanza di insegnanti del Liceo Musicale Statale “G.Verga” di Modica, dal momento che è importante, oggi, rivolgere il nostro pensiero alle nuove generazioni giacché l’obiettivo è, così come quello della Legge che ha istituito questa giornata, di tramandare nella memoria, nel ricordo, una tragedia che è di tutto il popolo italiano.

Al termine della cerimonia, organizzata in collaborazione con il Comune di Ragusa, seguirà un momento commemorativo dinanzi la lapide dedicata “Ai martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia” seguita dalle note del “Silenzio”.

