Ragusa. Scongiurato il fermo del servizio urbano Ast

Martedì una delegazione del Comune di Ragusa, rappresentata dal sindaco Peppe Cassì e dalla vicesindaco con delega alla Mobilità Giovanna Licitra, ha incontrato a Palermo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture, Fulvio Bellomo, e il presidente di Ast, Santo Castiglione. Al centro del confronto, che ha coinvolto 14 Comuni, la continuità del trasporto pubblico urbano a partire dal 1 marzo.

“Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo – ha commentato la vicesindaco Giovanna Licitra – sia da un punto di vista di salvaguardia di un servizio essenziale, sia per ciò che riguarda le prospettive future della nostra mobilità, per le quali la nostra Amministrazione ha idee ben chiare.

Possiamo innanzitutto dire che il rischio di un’interruzione del trasporto pubblico urbano attualmente gestito da Ast, la quale ha prospettato questo scenario per numerosi Comuni siciliani, è stato scongiurato: così come previsto dall’Unione Europea per questo genere di casi, provvederemo a stipulare un nuovo accordo che manterrà le medesime condizioni economiche dell’attuale, provando però a migliorare la qualità del servizio. Ast, infatti, si è impegnata a venire con una propria delegazione a Ragusa per discutere dei sistemi di bigliettazione, del rinnovo del parco mezzi e della possibilità di prevedere bus sostitutivi così da non interrompere il servizio in caso di eventuali guasti.

Il nuovo contratto avrà una durata massima di due anni, periodo durante il quale il nostro Ente metterà a bando il servizio di trasporto pubblico urbano, assegnandolo al vettore che formulerà la migliore offerta sia da un punto di vista economico che qualitativo. Così come previsto all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato sotto questa Amministrazione, infatti, il servizio dovrà essere formulato sulle specifiche esigenze del nostro territorio e della nostra utenza”.

