Pallavolo. Ardens Comiso e Free Volley Vittoria collaborano

L’Ardens Comiso e la Free Volley Vittoria avviano una collaborazione. La collaborazione, nata sulla base della stima e del rispetto reciproco, permetterà alle due società di collaborare per migliorare gli assetti delle squadre, specie nei campionati giovanili e, al contempo, consentirà ad alcune atlete di fare esperienza partecipando ad alcuni campionati e accumulando esperienza e competenza. L’obiettivo a lungo termine è quello di far crescere tutto il movimento pallavolistico del territorio, le atlete potranno così maturare a livello tecnico e avere così la possibilità di essere inserite nelle squadre di categoria superiore.

Per la stagione 2022/2023 l’accordo ha riguardato i roster di under 16 e under 18, che sono stati composti da una selezione di atlete delle due società, con lo scopo di creare dei gruppi omogenei per favorire la crescita tecnica delle atlete. A livello di prima squadra, invece, da Vittoria proviene Alessandra Migliorisi, che da questa stagione veste la casacca dell’Ardens Comiso e che sta disputando il campionato di serie B2 nel ruolo di “libero”.

La collaborazione tra le due società vuole essere anche uno stimolo alla cooperazione tra le società sportive che può essere un valore aggiunto per la crescita delle giovani atlete.

«Il nostro obiettivo – spiega l’allenatrice Francesca Giucastro, che coordina anche il settore giovanile – è dare la possibilità alle ragazze di crescere e di divertirsi tramite lo sport. Nei rispettivi ruoli, le ragazze stanno disputando i vari campionati. Con un bacino più ampio, si possono migliorare gli assetti tecnici delle squadre».

«La collaborazione con l’Ardens è per noi importante – spiega l’allenatrice della Free Volley Vittoria, Lucia Invincibile – per i nostri giovani la pallavolo è un’occasione preziosa di crescita sportiva e umana. Con questa collaborazione, schieriamo squadra più competitive dando lo spazio e le possibilità giuste alle nostre atlete».

L’Ardens disputa attualmente il campionato nazionale di serie B2 e il campionato di Prima Divisione. Cura il settore giovanile a partire dai Centri Cas, con i campionati Under 13, Under 14, Under 16, Under 18. Da quest’anno è stato avviato il settore giovanile maschile e i primi campionati si disputeranno a partire dal prossimo anno.

La Free Volley Vittoria disputa gli stessi campionati giovanili ed il campionato di Prima Divisione. Inoltre, a Vittoria, esiste già da alcuni anni un settore giovanile maschile di buon livello e che sta già segnalando alcuni giovani all’attenzione degli addetti ai lavori.

