Novità sulla pista ciclo-pedonale Punta Secca-Casuzze e Cittadella dello sport

E’ stata deliberata dalla Giunta comunale l’adesione al Fondo territoriale, per l’affidamento dei lavori di progettazione di due opere fondamentali e molto importanti per la nostra città. Si tratta della Cittadella dello sport e del progetto per la realizzazione della pista ciclo-pedonale Casuzze-Punta Secca. La prima opera riguarda lo spazio antistante il campo sportivo J.F. Kennedy oltre che la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della Palestra Santa Rosalia. La seconda opera è destinata a cambiare letteralmente il volto della fascia costiera e mira ad un vero sviluppo turistico. “Uniamo idealmente la pista ciclo-pedonale da Punta Secca a Marina di Ragusa, che poi da qui è in progetto di arrivare fino a Playa Grande – evidenzia il sindaco Peppe Dimartino -. Ovviamente, insieme a quest’opera si metterà mano al relativo riordino della mobilità e al nuovo piano del traffico della fascia costiera di nostra competenza. Raggiungiamo due importanti obiettivi, che sono quello di dare impulso allo sviluppo turistico e quello di incentivare la mobilità sostenibile, eliminando la congestione del traffico sulle arterie principali durante i mesi estivi”.

