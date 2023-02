Turchia/Siria. Violentissimo sisma magnitudo 7.8: centinaia di vittime

Un potente terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito stamane la Turchia e diversi paesi limitrofi, sta provocando centinaia di vittime e feriti, oltre a ingenti danni a edifici e altre strutture. Il terremoto ha colpito nelle prime ore del mattino a 23 chilometri a est della città di Nurdagi, provincia di Gaziantep, a sud-est della Turchia. Secondo le autorità turche, almeno 76 persone sono morte a causa del terremoto, di cui 23 registrate nella provincia di Malatya, 17 a Sanliurfa, sette a Osmaniye e sei a Diyarbakir. I filmati della televisione turca mostrano i soccorritori alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie nella città turca di Kahramanmaras e nella vicina Gaziantep. Le autorità hanno indicato che a causa del momento del terremoto, molte persone erano nelle loro case, il che potrebbe aumentare notevolmente il numero delle vittime. Dopo aver appreso del terremoto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato un messaggio di sostegno a tutte le persone colpite dal sisma. Mentre in Siria, le autorità hanno indicato che almeno 99 persone hanno perso la vita e centinaia sono rimaste ferite, a causa del terremoto che ha colpito le province di Aleppo, Latakia e Hama nel nord del Paese. Il viceministro della Salute Ahmed Damiriya ha annunciato che è stato messo in atto un piano generale di emergenza per inviare materiale medico e forniture alle province più colpite dal sisma. Le autorità siriane hanno confermato il crollo di centinaia di edifici nelle città di Latakia, Jableh, Qadmous, Messiaf, Idlib, Hama, dove la Protezione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Il presidente siriano Bashar Al Assad ha convocato una riunione di emergenza per esaminare i danni causati dal terremoto. Il numero di morti e feriti potrebbe aumentare di ora in ora, secondo i rilevamenti delle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile nelle città colpite dal sisma. Il sisma di magnitudo 7.8 è stato avvertito anche in Libano, Cipro e in Italia, mentre le autorità hanno emesso un allarme tsunami.

