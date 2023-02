Virtus Ispica sconfitto in casa dal città di Taormina

“Abbiamo perso, è vero, ma paradossalmente sono soddisfatto. Perché ho visto una buonissima squadra, la nostra, che, al di là della sconfitta subita, ha messo in difficoltà una corazzata come il Città di Taormina che, secondo me, gioca il miglior calcio del girone. E, però, quando regali una occasione propizia, a tu per tu con il portiere, è chiaro che, prima o poi, devi aspettarti la reazione degli ospiti e può succedere pure di capitolare. Come, purtroppo, è puntualmente accaduto”. E’ quanto afferma il tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, dopo il 2-0 subito ieri al Comunale di Pozzallo. “L’occasione degli avversari che ha determinato l’1-0 per loro – aggiunge Trigilia – probabilmente era in fuorigioco. Ritengo sia naturale, a questo punto del campionato, che ci sia una certa sudditanza psicologica da parte di chi prende le decisioni arbitrali a vantaggio di chi sta davanti. Chiuso il primo tempo sotto di una rete, abbiamo cercato di rifarci nella ripresa ma abbiamo subito il raddoppio su calcio di rigore, in seguito a una, secondo noi, generosa concessione arbitrale. A quel punto, ci siamo sentiti un poco con le gambe tagliate. Ma abbiamo comunque continuato a giocare. Devo dire la verità, non ho nulla da rimproverare ai miei, nonostante la sconfitta. Li ho visti bene, anche tecnicamente. E questo mi lascia ben sperare in vista delle prossime gare in cui ce la giocheremo con formazioni più alla nostra portata. E’ un momento complesso che non ci permettere di tirare un solo sospiro di sollievo. L’unica è pensare a lavorare con la massima intensità come stiamo ormai facendo da qualche settimana a questa parte”.

