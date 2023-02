SIGEP. Al modicano Bellaera il premio “Differenti visioni grandi idee”

Dal 21 al 25 gennaio la città di Rimini è stata la capitale del gusto e dell’eccellenza del Made in Italy: pasticceri stellati, l’eccellenza delle aziende che da sempre si distinguono per innovazione e ricerca, eventi e ospiti internazionali. Sigep è l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale e all’arte del dolce.

Presso la Pastry Arena, il maestro Iginio Massari, presidente dell’Associazione Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (APEI), ha conferito il premio “Differenti visioni, grandi idee” a Riccardo Bellaera nominandolo tra i “Migliori Pasticceri del Mondo – Ambasciatore dei dolci italiani da ristorazione su Costa Crociere”.

Un successo dopo l’altro per il modicano Bellaera. In occasione della Fiera Internazionale Host 2019, riceve dalle mani di Massari, il riconoscimento “Luxury Pastry in the world” per la professionalità e il rigore dimostrato nella valorizzazione della pasticceria mondiale di alta qualità e lusso.

Nel 2021 gli viene assegnata una stella quale “World Pastry Stars”: un riconoscimento attribuito ai pasticceri più famosi del mondo.

A marzo del 2022 gli viene conferito il trofeo “Differenti visioni per grandi idee”: un riconoscimento per i grandi professionisti nel mondo del dolce. Nello stesso anno riceve, ancora una volta, il “Luxury Pastry in the world” come uno dei migliori pasticceri del mondo per le tecniche e le competenze di pasticceria.

“La curiosità è il motore della creatività, per questo sono costantemente alla ricerca di nuove tecniche che, nel rispetto delle materie prime, mi permettono di trasmettere emozioni, attraverso estetica e gusto, dai dessert tradizionali alle creazioni più innovative. Il mio desiderio? Trasmettere, attraverso ogni dessert, la mia passione di siciliano che vuole fare assaporare ogni sfumatura degli ingredienti che compongono le mie realizzazioni” commenta Bellaera, Corporate Pastry Chef & Baker di Costa Crociere, che recentemente è diventato membro dell’APEI, in qualità di Ambasciatore Pasticcere dell’Eccellenza Italiana.

Silvia Girasa

