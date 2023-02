Santa Croce Camerina. Riapre il centro ricreativo per disabili

Ha riaperto oggi a Santa Croce Camerina il centro ricreativo per disabili, grazie ai progetti del Distretto Socio-Sanitario 44. La struttura è allocata all’interno dei locali del centro Terza Primavera e vi opereranno operatori qualificati della cooperativa che si è aggiudicata l’appalto del Distretto 44, attraverso i fondi dello stesso Distretto derivanti dai Piani di zona. “In qualità di primo cittadino di Santa Croce, ma anche di presidente del Distretto 44 – commenta il sindaco Peppe Dimartino – sono felice che siano partiti i progetti del centro ricreativo per disabili anche nella nostra città, dopo i comuni montani di Monterosso Almo, Giarratana, e Chiaramonte Gulfi. Ringrazio i sindaci del distretto 44, gli uffici del Distretto 44 e del Comune di Santa Croce per aver reso possibile l’avvio di questo progetto così importante per i ragazzi e per le famiglie delle nostre realtà”.

