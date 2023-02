Tanzania: 17 morti e 12 feriti dopo scontro frontale

Almeno 17 persone sono morte e altre 12 ferite in uno scontro frontale tra un camion e un minibus nel distretto di Korogwe area settentrionale della regione di Tanga. Le vittime, che viaggiavano su un minivan, stavano trasportando il corpo del loro caro per la sepoltura nella regione del Kilimangiaro. Dalle prime indagini emergerebbe che le cause dell’incidente sarebbero da imputare all’autista e alla sua incauta condotta di guida. Il commissario di Tanga, Omary Mgumba ha dichiarato che il minibus che viaggiava di notte stava trasportando 26 persone da Dar es Salaam a Moshi nella regione del Kilimangiaro per seppellire un loro parente. “Il minibus si è scontrato frontalmente con il camion dopo che l’autista non ha tenuto conto che il sorpasso azzardato avrebbe potuto causare il disastro” ha detto Mgumba. Il botto tremendo tra i due automezzi ha fatto sì che anche il defunto, sbalzato dalla bara, finisse in mezzo agli altri cadaveri. “Stavo rientrando a casa quando ho sentito gente urlare. Quando mi sono avvicinato, ho visto una bara aperta e dei feriti ammucchiati dentro il minibus. Sono riuscito a prestare un primo soccorso ai feriti rimuovendoli dai rottami”, ha riferito tale Nashon Kizenga, residente del villaggio di Mombo.

Salva