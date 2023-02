Congo. Attentato provoca 27 morti in occasione arrivo del Papa

Si sarebbe trattato di una rappresaglia dai ribelli del Fronte di salvezza nazionale (NAS) effettuata nella contea di Kajo-kejei nel Sud Sudan, nella Repubblica Democratica del Congo, secondo quanto riferito dai media locali. Faide tra i ribelli del NAS e gli allevatori per il controllo del territorio? Ritorsioni e vendette annunciate? Da quante emerge parrebbe proprio di sì. L’attacco terroristico dei ribelli ha preso di mira gli allevatori di bestiame della contea, nell’Equatoria Centrale, rei a loro volta di aver ucciso in un raid, sei loro combattenti” ha riferito il commissario della regione, Phanuel Dumo Jame Lokajasuk. Il fatto è avvenuto il giorno prima dell’arrivo del pellegrinaggio ecumenico di pace di Papa Francesco nel Sud Sudan. Indubbiamente un’accoglienza di sangue per il Pontefice.

Salva