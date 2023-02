Un nuovo Fondo Famiglia per i nuclei familiari numerosi

La Regione Sicilia ha istituito un fondo denominato “Fondo Famiglia” presso l’Assessorato Regionale alla Famiglia retto dal deputato della DC, Nuccia Albano, per sostenere economicamente i nuclei familiari più numerosi. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che con l’Assessore Albano ha condiviso la genesi e la finalità di questo intervento. L’Assessorato elargirà un contributo annuale pari a 1000 euro per ogni famiglia con almeno tre figli. Il contributo verrà aumentato di 200 euro per ogni figlio oltre il terzo nato nel corso del 2023. Inoltre si è stabilito di concedere “una tantum” la somma di 5 mila euro a quei nuclei familiari alle prese con uno sfratto esecutivo per la sospensione delle procedure. Per accedere a tale bonus occorrerà presentare una documentazione ISEE inferiore ai 10 mila euro. “Il decreto assessoriale verrà emanato – puntualizza l’Onorevole Abbate – entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge mentre l’erogazione dei contributi avverrà entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Un grande plauso va all’Assessore alla Famiglia, l’Onorevole Albano, per questa iniziativa lodevole che darà da una parte una piccola mano d’aiuto a quanti credono ancora nel valore della famiglia numerosa e dall’altra verrà in soccorso di quanti stanno affrontando i dolorosi momenti di uno sfratto”.

