Calcio. Il Santa Croce contro lo Jonica in cerca di continuità

Il Santa Croce calcio affronterà in trasferta, la gara della quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Un’altra partita difficile attende i ragazzi di Gaetano Lucenti giacché, dovranno vedersela con la Jonica FC allenata da mister Ferraro. I giallorossi santateresini non stanno passando un periodo brillante e dopo l’exploit contro la capolista Nuova Igea Virtus nella prima giornata del girone di ritorno, nelle successive tre gare hanno collezionato due pareggi (Acicatena e Real Siracusa Belvedere) e una sconfitta domenica scorsa contro la Nebros. Proprio per questo motivo, la gara di domenica presenterà delle difficoltà importanti per il Santa Croce che se vorrà portare a casa un risultato positivo, dovrà considerare la grande voglia di riscatto dei locali. Consapevole di ciò, mister Lucenti ha lavorato sodo in settimana, preparando i suoi giocatori e invitandoli alla massima concentrazione. Bisognerà affrontare la gara con un piglio simile a quello visto nelle gare con il Siracusa e il Modica, mostrando quella voglia e quella determinazione che ha fatto la differenza. Mister Lucenti ancora una volta avrà tutta la rosa a disposizione, mentre come al solito le scelte saranno decise negli attimi prima il fischio d’inizio della gara.

La gara si giocherà allo stadio comunale di Santa Teresa di Riva e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la gara sarà il signor Pierpaolo Longo della sezione arbitrale di Catania che sarà assistito dai signori Grasso e Finocchiaro entrambi della sezione arbitrale di Acireale.

