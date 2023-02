Ragusa. Città, ambiente, futuro: torna “Hack Your Talent”

Ragusa guarda al futuro e lo fa attraverso le voci e le idee dei ragazzi che sono il futuro. Torna nel weekend dal 24 al 26 febbraio, la seconda edizione di “Hack Your Talent Ragusa”, la gara di idee interamente dedicata agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori della provincia di Ragusa. Già la prima edizione, nata su iniziativa di alcune aziende del polo informatico di Ragusa (eVision, Ricca IT e Sikuel) assieme alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, aveva riscosso grande curiosità tra i tanti giovani che avevano aderito con entusiasmo. Del resto la formula è particolarmente avvincente grazie a tre challenge, ovvero tre chiamate all’azione su tre grandi temi su cui, divisi in team, i giovani dovranno cimentarsi: Città, Ambiente, Futuro. L’evento si propone dunque come una gara di progettazione in cui studentesse e studenti si sfidano nello sviluppare il progetto più innovativo, sostenibile e valido anche dal punto di vista economico. In palio un premio in denaro messo a disposizione dagli organizzatori attraverso gli strumenti evoluti della Bapr. Attorno al progetto quest’anno si sono aggiunte altre importanti realtà ragusane quali Argo Software, Elettrosystem, Intrapresa, Lbg Sicilia, Mosaicoelearning, Nova Quadri, Formability, Visual Software mentre l’intera manifestazione si inscrive all’interno del neonato “Patto educativo di Comunità”, sottoscritto con il Comune di Ragusa e alcuni istituti superiori. Un sistema virtuoso tra istituzioni, scuola e imprese che valorizza le competenze e testimonia l’impegno delle aziende locali a favore della comunità che può anche tradursi in opportunità concrete per i ragazzi coinvolti. L’iniziativa riprende il format dell’hackathon, una competizione il cui nome deriva dalla crasi di due termini: “hack” (in informatica “violare, attaccare” da cui “hacker”) e “marathon” (come “maratona”). Oggi gli hackathon sono considerati dalle aziende del settore informatico appuntamenti fondamentali per lo sviluppo di software e l’implementazione di nuove funzionalità, ma rappresentano strumenti utilissimi anche per i partecipanti che hanno l’opportunità di sperimentare tecnologie innovative e lavorare in team, ampliando la propria rete di contatti, facendosi notare dagli imprenditori. Non a caso alcuni partecipanti della scorsa edizione sono stati già assunti in alcune delle aziende organizzatrici. Ma per questa seconda edizione ci sono anche tante novità. Grazie a Next School, la scuola primaria bilingue di Ragusa che pone l’attenzione sul corretto uso della tecnologia, saranno parallelamente coinvolti i bambini delle classi quarta e quinta all’interno di un workshop in programma il 24 febbraio con l’obiettivo di costruire e programmare due robot con i kit Lego Education Spike Prime. La seconda novità riguarda invece il coinvolgimento dei Rotary Club di Ragusa e di Ragusa Hybla Herea che, grazie ad un progetto del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, porta ad Hack Your Talent un “ospite” davvero speciale: il robot umanoide Piccolo Paul, un concentrato di moderne tecnologie capace di identificare i volti e le principali emozioni umane. Con il supporto di Salvino Fidacaro, alla guida di una commissione di esperti che si occupano di divulgare la robotica e l’intelligenza artificiale nelle scuole siciliane, anche i partecipanti di Hack Your Talent avranno la possibilità di conoscere i dettagli del progetto e interagire con il piccolo e “intelligentissimo” Paul. Insomma, un po’ di futuro è già pronto ad essere il nostro presente.

