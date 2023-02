Scuola D’Alcontres Modica. Terzo incontro “60 MINUTI CON…”

Terzo appuntamento con “i 60 minuti con…” – il ciclo di incontri brevi di aggiornamento online, organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica (www.unimodica.it) in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Ragusa (AIGA), rivolto a tutti gli operatori sociali del territorio ibleo. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Sicilia – ha come finalità quella di offrire alla comunità professionale, attiva negli ambiti sociale, educativo e giuridico, un’occasione di confronto e dialogo con prestigiosi autori di testi pubblicati di recente che trattano tematiche rilevanti in termini di innovazione ed evoluzione metodologica.

Il prossimo appuntamento – che segue i primi due incontri realizzati a Settembre 2022 – si terrà Venerdì 17 Febbraio dalle 17 alle 18, su Piattaforma Google Meet, nel corso del quale verrà presentato il testo “Una Giustizia Alta e Altra. La mediazione nella nostra vita e nei Tribunali” sul tema della mediazione (https://www.laciviltacattolica.it/recensione/una-giustizia-alta-e-altra/). Il libro è frutto della lunga esperienza, nell’ambito della risoluzione alternativa dei conflitti, della prof.ssa Maria Martello, giá docente di Psicologia dei Rapporti Interpersonali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

La presentazione del testo sarà un’occasione di confronto e di dialogo con l’autrice su un modello culturale di mediazione alternativo e adatto ad ogni situazione di conflitto.

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile confermare la propria partecipazione compilando il modulo Google al seguente link:

https://forms.gle/oxDwe2bs7xJRNBJg8

