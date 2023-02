Stampa su pannelli: quale materiale scegliere?

Quando si tratta di realizzare dei pannelli pubblicitari personalizzati, esistono diversi materiali tra cui scegliere. Ogni materiale ha le sue peculiarità da conoscere al meglio per fare la scelta più giusta in base al tipo di installazione da fare in azienda tanto quanto nel perimetro domestico. Ecco allora alcune informazioni rilevanti:

· Forex PVC

Il Forex è il materiale più richiesto per installazione negli ambienti interni, dato l’ottimo rapporto qualità-prezzo. È un materiale plastico che si caratterizza per la sua flessibilità e la sua grande leggerezza. La sua resistenza varia in base allo spessore: in commercio sono disponibili varie soluzioni dai 3 mm. fino ai 10 mm. Chi realizza stampe su pannelli personalizzati può aggiungere anche il pratico portaflyer, indispensabile soprattutto durante fiere e congressi di settore.

· Plexiglas

Stampare su pannelli in Plexiglas è una delle soluzioni migliori che ci sia ad oggi. È un supporto plastico trasparente come il vetro ma meno fragile, perciò di grande resistenza e durevolezza. Il plexiglas, infatti, è in grado di resistere anche all’azione deteriorante degli agenti atmosferici. Diventa quindi la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un prodotto stampato da esporre all’esterno.

I pannelli così realizzati diventano infrangibili ma anche leggeri. Un’alternativa molto richiesta è il plexiglas opalino, ideale per la retroilluminazione. Può essere utilizzato per soluzioni con luci al neon o con le insegne a cassone. È un prodotto naturalmente bianco latte che quindi fa filtrare ottimamente la luce per un effetto esteticamente bello. Le scritte di colore scuro risaltano anche durante la notte per fare comunicazione h24.

· Cartone alveolare

Al di là di quel che si pensa, il cartone può essere un materiale efficace per la stampa su pannelli! È sufficiente scegliere il giusto tipo di cartone, cioè realizzato con uno spessore adeguato. Il cartone alveolare è il più gettonato per la stampa online su pannelli per decorare gli interni di casa. Ad esempio, si usano pannelli stampati nel living al posto di quadri oppure per realizzare una testata del letto originale e personalizzata con foto e ritratti personali.

Inoltre, bisogna considerare il fatto che è un prodotto riciclato e riciclabile che permette di avere tuto il materiale informativo e promozionale avendo un occhio di riguardo per l’ambiente. Il cartone è un prodotto sostenibile perciò ideale per tutte quelle imprese che hanno tra i loro valori la sostenibilità ambientale, facendola diventare un impegno concreto e non solo greenwashing.

· Alluminio dibond

Il prodotto più prestigioso di maggior qualità e resistenza: il pannello in alluminio dibond. Questo materiale è realizzato da due lastre di alluminio (spazzolate o di colore bianco) tra cui viene inserito uno strato di polietilene. Diventa quindi un materiale molto versatile, adatto a tanti scopi diversi. I pannelli stampati e personalizzati si usano soprattutto come display oppure con scopo decorativo. Si possono allestire così gli interni dell’impresa e gli esterni oppure realizzare cartellonistica e insegne di vario tipo.

Una volta scelto il materiale del proprio pannello, basterà affidarsi ad una tipografia online, che procederà alla realizzazione ed alla personalizzazione grafica.

Tra le varie, ci sentiamo di suggerire Stampaprint.net, per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per le tempistiche di spedizione, per l’elevato grado di personalizzazione ed il vasto assortimento. Ma soprattutto, per l’efficacia del supporto clienti, un vero e proprio supporto consulenziale per la migliore realizzazione del proprio prodotto.

