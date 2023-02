Trasferta vietata ai tifosi del Modica: Abbate a colloquio col Prefetto di Siracusa

Trasferta vietata ai tifosi del Modica: colloquio con S.E. il Prefetto di Siracusa

L’Onorevole Abbate ha avuto nel pomeriggio di oggi un colloquio telefonico con S.E. il Prefetto di Siracusa, dott.ssa Giuseppa Scaduto in merito al divieto imposto ai tifosi del Modica Calcio di poter assistere all’attesa partita di domenica nel capoluogo aretuseo. “Ho ritenuto doveroso un mio intervento istituzionale per capire realmente la natura di questa decisione che, a mio parere, è ingiusta e mortificatrice nei confronti di una tifoseria appassionata ma corretta come quella modicana. Durante il colloquio avuto con S.E. ho ribadito l’iniquità di questa decisione considerando che all’andata i tifosi del Siracusa erano stati accolti a Modica senza nessun problema di ordine pubblico e considerato anche il fatto che solo due settimane or sono i supporters rossoblù erano andati in trasferta proprio al De Simone di Siracusa contro l’altra squadra aretusea, il Real. Né all’andata né due settimane fa si sono verificati episodi che facevano presagire una decisione del genere. La Dott.ssa Scaduto, molto cordialmente, mi ha espresso le motivazioni indicando nell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’organo da cui è partito l’impulso a vietare la trasferta. Purtroppo è una decisione irrevocabile che viene avallata da una recente direttiva del Ministero dell’Interno che proibisce la trasferta quando si affrontano squadre le cui tifoserie sono state protagoniste nel passato di episodi di violenza. Gli episodi – continua l’Onorevole Abbate – risalgono a 15 anni fa. Da allora abbiamo fatto tanto per riappacificare le due tifoserie e visto che in tutte le altre occasioni in cui si sono incontrate le due squadre non sia successo niente, mai ci saremmo aspettati una decisione del genere. Si rischia di inasprire gli animi e di creare un precedente per il futuro. Il calcio deve essere una festa per tutti ma i divieti devono essere equi. Mi appello al senso di responsabilità dei tifosi del Modica che, nonostante avessero già organizzato il pullman, saranno costretti a seguire la partita da casa. Evitate di andare ugualmente a Siracusa con mezzi propri per non creare inutili e pericolosi motivi di contrasto con gli avversari”.

