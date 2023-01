Stop agli autobus urbani AST: intervento dell’Onorevole Abbate

A partire dal prossimo 1 marzo l’AST toglierà dalla propria programmazione tutte le corse urbane. Un problema molto serio che in provincia di Ragusa riguarda le Città di Modica, Ragusa, Scicli e Chiaramonte Gulfi. L’Azienda Siciliana Trasporti registra perdite ingenti ogni mese a seguito dei mancati introiti provenienti dalle corse urbane e per tale ragione ha deciso di sospendere il servizio. Ciò creerà notevoli disagi a quanti giornalmente prendono l’autobus per spostarsi dentro le città. “Capisco le motivazioni dei vertici dell’Azienda – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – e la loro scelta per fermare questa emorragia che drena mezzo milione di euro al mese dalle casse dell’Azienda. Ma qualcosa bisogna farla per non lasciare a piedi quanti per scelta o per necessità usano il trasporto pubblico per muoversi. Il prossimo 7 febbraio alle 11 parteciperò all’incontro a cui sono stati invitati anche i vertici dell’azienda ed i sindaci dei comuni interessati per cercare una soluzione che possa accontentare tutti”.

