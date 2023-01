Italia Viva su sospensione mercuriale al Mercato di Vittoria

“Finalmente, dopo 24 giorni dalla soppressione della mercuriale, il mondo agricolo ha ricevuto la giustificazione dei motivi da parte del delegato all’Agricoltura del sindaco. A nostro modo di vedere, le ragioni che l’Amministrazione illustra sono a dir poco incongruenti con la realtà dei fatti”. E’ quanto afferma il gruppo di Italia Viva Vittoria che chiarisce: “Secondo il loro parere, questa azione, considerati i prezzi al collasso, doveva servire per dare una inversione di tendenza sull’andamento dei prezzi stessi. Nulla di più falso perché, a nostro parere invece, l’andamento dei prezzi è molto collegato alle condizioni climatiche. Non per niente, in questo momento, i prezzi in questione sono in netta ascesa perché sono cambiate proprio le condizioni climatiche. Siamo passati da un caldo anomalo ad un freddo pungente e quindi tutto ciò non ha niente a che fare con la soppressione della mercuriale. Ricordiamo che la mercuriale c’è sempre stata e gli alti e bassi dei prezzi idem. Poi, per quando riguarda le criticità sulla modalità di come vengono fatti i prezzi, l’Amministrazione comunale lo sta scoprendo ora? Non per niente dal momento dell’insediamento di questa Giunta, è stato sempre auspicato che si rimodulassero i parametri per ottenere una mercuriale più efficiente. L’Amministrazione comunale è stata sempre sorda in tal senso. Forse ancora non hanno capito, oppure omettono di capire, che hanno creato dei disagi notevoli alle piccole e medie aziende agricole della fascia trasformata, le stesse che hanno bisogno di trasparenza e legalità e che sicuramente, senza un punto di riferimento che viene a mancare, si vedono abbassare questa prerogativa. Ecco perché invitiamo la Giunta Aiello a ripensare il tutto e a lavorare in tempi celeri per creare una mercuriale agricola che sia al passo con i tempi e nel frattempo che si arrivi a tutto questo ripristinando la mercuriale che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Aggiungiamo, inoltre, che aspettiamo ancora progetti su come valorizzare il mercato di Vittoria”.

