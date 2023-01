Pediatria a Ragusa. M5s: “Eppur si muove…”

La dirigenza generale dell’Asp ha pubblicato, in queste ore, tre differenti provvedimenti con cui si cerca di ovviare ai problemi più volte segnalati che riguardano da vicino il reparto di Pediatria. “In pratica – afferma il capogruppo m5S al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli – sono stati già reclutati due dirigenti medici e in più sono stati pubblicati due bandi, uno per incarichi a tempo determinato e l’altro per assunzioni a tempo indeterminato, per rinfoltire l’organico del reparto così da fare in modo che lo stesso possa diventare operativo il prima possibile. Insomma, sembra esserci tutta la volontà politica, da parte dell’Asp, di arrivare a una soluzione. Essenziale la meritoria azione di sensibilizzazione portata avanti dal basso dalle mamme del comitato “Riaprite Pediatria a Ragusa” e al pressing politico esercitato da movimenti come il nostro che sono sempre rimasti sul pezzo con l’auspicio che qualcosa potesse muoversi. Certo, c’è voluto molto tempo, tuttavia ora speriamo che si possa recuperare il terreno perduto. Con i tre provvedimenti assunti dall’azienda sanitaria provinciale, c’è il chiaro intento di colmare tutti quei vuoti che, finora, hanno impedito al reparto del capoluogo di potere operare nella maniera più opportuna e adeguata. Naturalmente, speriamo che questi provvedimenti possano sortire già nel breve periodo l’effetto desiderato e che, al di là dei due medici già incaricati, che certamente potranno contribuire ad assicurare continuità h24 all’ambulatorio, altri possano rispondere in maniera positiva ai bandi di selezione del personale al fine di riaprire definitivamente il reparto di pediatria”.

