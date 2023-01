Vittoria(FdI): “Via Lavore: semafori spenti e strada dissestata”

Via Lavore, già teatro di tragici incidenti, rappresenta ancora un oggi un grande pericolo. A denunciarlo sono i consiglieri Monia Cannata e Pippo Scuderi di Fratelli d’Italia che hanno presentato un’interrogazione per chiedere quali interventi siano previsti dall’amministrazione visto che, dopo oltre un anno dall’insediamento, non si è vista nessuna opera di messa in sicurezza.

“Via Lavore, un’arteria molto trafficata, rappresenta da tempo un problema per la sicurezza per il manto dissestato dovuto a una politica del verde che negli anni Ottanta tanti danni ha compiuto con scelte scellerate. Un problema di sicurezza stradale che aumenta visto il mancato funzionamento dei semafori presenti tra via Lavore e via Incardona: parliamo di una zona battuta da migliaia di auto e mezzi pesanti”, dice Cannata.

“Ripristinare dunque la funzionalità – evidenzia Scuderi – dei semafori appare un’urgenza non rinviabile eppure da oltre due mesi nulla si muove! Mentre Aiello e i suoi sono impegnati a tagliare alberi in ogni dove clamorosamente non si è previsto nessun intervento in una arteria dove, al contrario, servirebbe una risistemazione del manto stradale e una diversa allocazione degli alberi che continuano, con le profonde radici, a danneggiare la carreggiata. Cosa si aspetta ad intervenire? Vogliamo risposte puntuali dall’amministrazione perché è in gioco la sicurezza stradale dei cittadini”.

