Il Ragusa Calcio esonera l’allenatore Filippo Raciti

Il Ragusa Calcio, alla luce degli ultimi deludenti risultati, ha deciso di sollevare Filippo Raciti dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società lo ringrazia per il lavoro svolto, in particolare per gli straordinari risultati che, durante la scorsa stagione, hanno portato a conquistare il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia di categoria, augurandogli le migliori fortune professionali. La società azzurra, che si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni nelle prossime ore riguardo alle decisioni da attuare in ordine alla nuova guida tecnica, ha affidato per il momento la squadra all’allenatore in seconda, Valerio Puma.

