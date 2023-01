L’assemblea Hyblea Ragusa fa il punto della stagione agonistica

Domenica 29 gennaio, presso la saletta del Coni di via Archimede a Ragusa, si è svolta l’annuale assemblea ordinaria dei cronometristi dell’Asd “Hyblea” in cui si sono elencati i traguardi raggiunti nella passata stagione agonistica.

Il 2022 ha registrato un aumento considerevole del numero dei servizi, infatti le giornate gara sono passate da 53 del 2021 ad 88 nel 2022, così pure si è registrato un balzo in avanti delle giornate crono che da 983 del 2021 sono passate a 1.647 nel 2022, questi dati positivi sono dovuti principalmente all’aumento dei servizi delle manifestazioni di equitazione e degli incontri di pallamano che hanno visto i cronos ragusani coinvolti per la Serie A2 maschile con la KeyJey Dnm Ragusa e per la serie B maschile con le due squadre Agriblu e Social Club entrambe di Scicli.

Diversi sono stati nel corso dell’ultimo anno le gare di prestigio in cui i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa sono stati impegnati, da annoverare i servizi garantiti per la 37ᵃ coppa “Vald’Anapo-Sortino” in territorio siracusano, la 65ᵃ edizione della “Salita dei Monti Iblei” a Chiaramonte Gulfi; la cronoscalata di bici a Monterosso Almo, una prova del 19° Rally del Tirreno a Messina; una tappa del “Gran Tour Sicilia – Regolarità Maserati” tra le strade delle province di Siracusa e Ragusa; il Campionato Regionale di Equitazione di Augusta nonché il rilevamento del tempo nella valutazione dell’esecuzione delle prove fisiche previste dal bando di concorso per “Agenti di Polizia Municipale” indetto dal comune di Ragusa.

Non sono mancati i momenti di formazione e di incontri con gli altri colleghi cronometristi, lo scorso mese di aprile il presidente, Salvatore Tuttolomondo, ha partecipato a Riccione alla 46ᵅ Assemblea Nazionale Straordinaria in cui è stato celebrato il Centenario della Federazione Italiana Cronometristi (FICr), inoltre, è stata pure l’occasione per prendere parte al corso di formazione per Dirigenti periferici.

Nel mese di maggio a Messina si è svolta l’Assemblea Regionale della Sicilia, dove sono stati consegnati dei riconoscimenti: al Revisore dei conti dell’associazione ragusana, Raffaele Tumino, quale crono over 40 di tesseramento ed un Attestato di Merito all’addetto stampa, Filippo Corvo, per l’impegno profuso in ambito comunicativo.

Sempre a maggio, i cronometristi iblei hanno donato il volume “I signori del tempo – i cento anni della Federazione Italiana Cronometristi” alla biblioteca comunale di Ragusa e di Modica con l’intento di diffondere il messaggio di sport e fare conoscere la ricca storia dei cronometristi e del loro ruolo in seno al Coni ai lettori ragusani e non solo.

Dopo la lettura della relazione si è proceduto alla lettura del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023; i documenti proposti sono stati approvati dall’assemblea all’unanimità.

Portati a termine i punti all’ordine del giorno, compresa la definizione dei servizi nel corso del 2023, è seguito il momento della consegna degli ambiti riconoscimenti. Al veterano Emanuele Licitra, partecipante al primo corso per allievi cronometristi tenutosi a Ragusa, è stato consegnato un attestato, una targa di riconoscimento e l’orologio da taschino con il logo FICr per i 50 anni di attività federale; mentre ai cronos: Antonello Arnò, Adriano Blundetto, Filippo Corvo, Angelina e Maria Gullo e Salvatore Tuttolomondo è andato la targa e l’attestato per aver tagliato il traguardo dei 25 anni di servizio all’interno della FICr.

Poi è stata la volta della consegna da parte del presidente, Salvatore Tuttolomondo e del Revisore dei Conti, Raffaele Tumino degli attestati per i 10 anni di vita associativa che sono andati a: Luciano Avola, Marco e Alessandro Buscema, Rosario Campo, Gianni Chiaramonte, Daniele Cintolo, Paolo Criscione, Maria Distefano, Patrizia Distefano, Rosario Giaquinta, Cristina Mirabella e Ornella Virgadavola.

Altri attestati sono andati per i 20 anni di attività associativa a: Antonello Arnò, Biagio Asta, Adriano Blundetto, Filippo Corvo, Elia Fava, Maurizio Infantino e Salvatore Tuttolomondo; mentre gli attestati per i 30 anni di attività associativa sono andati a: Angelina Gullo, Luisa Luizzo e Maria Gullo.

La lunga mattinata si è poi conclusa con il pranzo sociale in un noto locale ragusano.

Salva