Bimbo portato all’Ospedale di Ragusa. Il pediatra è a Modica

Un bambino di due anni è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per una reazione allergica. La mamma rimane basita quando le viene comunicato che per una diagnosi occorre attendere che arrivi il pediatra da Modica (che non arriva). Tutto ciò lo denuncia una mamma ragusana con un post sulla pagina sociale “Riaprite pediatria a Ragusa”, creato dal gruppo di mamme che si stanno battendo per ottenere il prima possibile questo risultato. Il piccolo era stato subito trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Ragusa, ma per la visita del pediatra bisognava attenderne l’arrivo da Modica.

La mamma sostiene nel suo post che il pediatra però non è mai arrivato. Il figlio, dopo la somministrazione di antistaminico su consiglio dei medici, ha reagito bene e la reazione allergica è passata. “Ma cosa sarebbe successo se la reazione non fosse passata da sola”? E’ il quesito che si pone la mamma. Intanto il comitato delle mamme ha fissato per il 17 febbraio un incontro con l’Asp di Ragusa per appurare eventuali sviluppi sulla vicenda.

