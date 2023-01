Domenica amara per il Città di Comiso contro il Taormina

Domenica nera per il Città di Comiso, che ha affrontato ieri pomeriggio il Taormina, match valido come quarta giornata di ritorno, campionato di Eccellenza, svoltosi allo stadio Bacigalupo.

Un 3-0 che non lascia scampo ai Verdearancio, privi ancora di Diallo e Mascara, nonostante hanno tenuto il ritmo per un’intera partita.

“Possono accadere giornate così, delle domeniche storte in cui niente va come dovrebbe andare” – ha commentato il Direttore Generale Nicola Gurrieri- “Sapevamo che l’avversaria di ieri era un’avversaria tosta, perché l’abbiamo già incontrata sia all’andata che in Coppa Italia. Sapevamo che andare ad affrontarla a casa sua sarebbe stato complicato, per il diverso campo in cui generalmente sono abituati i Verdearancio ad allenarsi e a giocare, ovvero campo in erba naturale invece del campo in sintetico. Però perdere 3-0 è un risultato che fa male e che fa riflettere. Ciò che dobbiamo fare è sicuramente rimanere uniti, capire dove abbiamo sbagliato e indirizzarci verso la “diritta via”.

Per “diritta via” intendo sottolineare le nostre capacità e sfruttarle al meglio, oltre gli errori che si possono fare ed oltre il comportamento della terna arbitrale che può sbagliare e influire negativamente su un’intera partita. Facile dire che la colpa è solo dell’arbitro e degli assistenti, ma penso che una domenica storta è data da diversi fattori. Detto questo, domani la squadra riprenderà gli allenamenti, si concentrerà nel modo più sereno possibile alla partita di domenica. Abbiamo ancora 11 partite da affrontare e saranno per noi 11 finali”.

