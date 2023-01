Il dirigente del Settore VII, Pubblica Istruzione, del Comune di Ragusa comunica che sono in pagamento i rimborsi libri relativi alla legge 448/98 per l’anno scolastico 2021/2022. Tali rimborsi sono disponibili presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, in Via Giacomo Matteotti n.84.

Salva