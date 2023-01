Città di Comiso, novità in centrocampo: si tratta di Anastasio

La società del Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, è lieta di annunciare il nuovo acquisto: si tratta del catanese Anastasio, che domenica scorsa ha indossato per la prima volta la maglia Verdearancio nel match contro l’Ispica.

Qui di seguito la scheda del giocatore

Carlo Damiano Anastasio

Data di nascita- 29/07/2002

Luogo di nascita- Catania

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 72

Altezza- 1.76

Esperienze Passate: Troina (Serie D); Rotonda (Serie D); Giarre (Serie D)

Dichiarazione di Anastasio:

“Mi sono trovato molto bene, mi sento come a casa. Sono qui sia per una crescita mia personale sia per dare il mio supporto ai miei compagni di squadra. Domenica scorsa è stato bello poter scendere in campo allo stadio Peppe Borgese, e sono pronto di mettermi nuovamente in gioco domenica al Bacigalupo”.

