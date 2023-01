M5S Ragusa. Attivata sbarra automatizzata a tutela di Randello

“La legalità torna a Randello, giustizia è fatta”. Così il capogruppo del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, saluta l’applicazione dell’ordinanza del 24 giugno 2020 che era stata disattesa nel tempo.

“Finalmente – chiarisce Firrincieli – dopo il primo successo che aveva visto posizionata la staccionata in modo corretto, oggi la collocazione di una sbarra che potrà interdire il passaggio dei veicoli all’interno di un’area tutelata, paesaggisticamente parlando, sia dal demanio che dalla Capitaneria di porto. Un’area che, durante il periodo invernale, totalmente al buio, è abitata da pochissime anime mentre, in passato, è diventata anche teatro di malaffare. La sbarra, in precedenza, era manovrabile solo manualmente. I cittadini hanno voluto che potesse essere meccanizzata per una questione di sicurezza e per potere contare su una facile accessibilità proprio durante le ore notturne. Raggiunto il risultato, possiamo adesso affermare che il nostro impegno su questa faccenda è stato costante unitamente al comitato di Passo Marinaro e ai residenti di Randello Magghialonga. Lasciatemi, naturalmente, ringraziare chi si è prodigato attivamente per questa soluzione a cominciare dai funzionari del settore Viabilità del Comune. L’ufficio si è occupato di rispondere a questa esigenza che naturalmente nasceva da un’ordinanza che, se non fosse stato per il nostro intervento, sarebbe stata forse del tutto disattesa. In questo modo, tra l’altro, abbiamo contribuito a salvaguardare il territorio, il nostro territorio che, lo ribadiamo, deve essere tutelato paesaggisticamente in maniera fattiva”.

Salva