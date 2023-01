Servizio civile Ispica e Vittoria Infanzia,tutoraggio scolastico

Saranno 15 giorni decisivi quelli che separano dalla scadenza per la presentazione delle domande ai fini dell’ammissione ai progetti del Servizio civile universale, fissata per le 14 del 10 febbraio prossimo. Le onlus infatti sono impegnate soprattutto a fare conoscere ai giovani interessati la valenza dei singoli progetti, molti dei quali incentrati sull’inclusione allo scopo di prevenire qualsiasi forma di marginalizzazione dei ceti sociali più deboli, e le finalità che si prefiggono sul piano educativo e formativo per combattere il disagio e l’isolamento

In tema di servizi all’infanzia, l’Assod ha infatti presentato due progetti ad Ispica e uno a Vittoria dal titolo “Il gioco della crescita”, che impegnerà complessivamente otto unità, quattro per ognuno delle due cittadine. Il progetto di Ispica sarà gestito nella “Casa del volontariato” e quello di Vittoria nella sede dell’Associazione “Eos”.

Tra gli obiettivi indicati dai promotori dell’iniziativa rientrano “il sostegno della famiglia con minori in età infantile e la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro dei nuclei familiari, della scuola nell’incrementare i servizi offerti; la prevenzione della devianza e dell’isolamento in ragione della provenienza e delle condizioni socio-economiche, la promozione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione dei minori extracomunitari, il rafforzamento del lavoro di rete e di collaborazione con le diverse risorse territoriali, quali i Servizi sociali comunali, i Consultori familiari e le Agenzie del terzo settore”.

Il secondo progetto dell’Assod ad Ispica che avrà sede nell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, dal titolo “Orientarsi per crescere”, si occupa invece di attività di tutoraggio scolastico. Le sue finalità sono soprattutto quelle di Salva