Visita studenti presso orti Proxima Ragusa in un giornalino

Gli alunni delle quarte classi dell’istituto comprensivo Maria Schininà hanno dato alle stampe un giornalino di due facciate in cui hanno raccontato la loro esperienza agli orti sociali Proxima, in via Deledda a Ragusa, una visita resa ancora più speciale dal fatto che è stata descritta con dovizia di particolari una giornata di grande suggestione. I ragazzini sono stati guidati dal responsabile degli orti sociali, Marcello Firrincieli, oltre che dalla responsabile delle pubbliche relazioni, Letizia Blandino. “Ci ha fatto piacere notare – sottolinea Blandino – come tutte le informazioni che abbiamo comunicato siano state recepite con attenzione e con cura da tutti i partecipanti. Segno di interesse che ci ha fatto molto piacere e che ci ha consentito di piantare, forse, un piccolo semino nelle coscienze di questi piccoli studenti legato al fatto che il nostro impegno, come hanno giustamente sottolineato nel loro testo, è orientato “a donare felicità a chi è meno fortunato”. E il giornalino continua ancora: “Osservare un gruppo multietnico collaborare lavorando bene insieme nei campi è stato emozionante. Pensare a tutti i sorrisi che i collaboratori della cooperativa hanno fatto rinascere nei volti dei ragazzi provenienti da situazioni brutte è indimenticabile. Sentire il canto degli uccellini e osservare quel bel paesaggio fatto non solo di piante, ma anche di solidarietà, è stato strabiliante”. Sono tutte parole che ci hanno profondamente colpito e che ci spingono ad andare avanti verso quell’attività in cui profondamente crediamo e che, se riesce ad avere un riscontro così grande tra i piccoli, i futuri cittadini del domani, ci fa capire che abbiamo colpito nel segno. Ringraziamo gli studenti per questo strabiliante lavoro così come i loro insegnanti e la dirigente scolastica che hanno dimostrato grande sensibilità rispetto a fenomeni di cui si parla poco”.

