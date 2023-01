Poeti per Turoldo. A Milano anche il modicano Pippo Puma

Il poeta modicano Giuseppe (Pippo) Puma sarà presente all’evento del 4 e 5 febbraio prossimi, alle 16, presso la Basilica di San Carlo in Corso Vittorio Emanuele a Milano, nell’ambito della manifestazione “Artisti e Poeti contro le guerre, per ildisarmo e la pace” e, per ricordare Padre David Maria Turoldo, uomo di pace. All’evento parteciperanno sia un nutrito gruppo di artisti, che esporranno le loro opere,che quindici poeti proveniente da tutta la Lombardia, per le letture poetiche. L’avvenimento è organizzato dal Comitato Amici di Padre Turoldo in collaborazione con The Art Company di Como, con la partecipazione del violinista Florian Banda.

Salva